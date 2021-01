Montagsspiel 16. Spieltag HSV mit Kantersieg wieder Erster in 2. Fußball-Bundesliga

Für Thioune war die Partie von besonderer Bedeutung. Der in Osnabrück aufgewachsene HSV-Coach hatte von Kindesbeinen für den VfL gespielt und später den Verein als Trainer von der 3. in die 2. Liga geführt. "Ich war Teil des Erfolges", sagte Thioune. Der Wirbel um seine Person war ihm jedoch peinlich. Deshalb wünschte er sich in der medialen Begleitung "ein bisschen weniger Daniel Thioune".

