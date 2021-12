Monsun Malaysia: Tote und Vermisste bei Überschwemmungen

Mehr als 60 000 Menschen hätten vor den Fluten in Notunterkünften in Sicherheit gebracht werden müssen, hieß es unter Berufung auf die Behörden. Es gebe Dutzende Vermisste und Tote. Genaue Zahlen lagen zunächst nicht vor. Allein am Montagnachmittag (Ortszeit) wurden laut den Rettungsdiensten in verschiedenen Landesteilen mehr als ein Dutzend Leichen geborgen.