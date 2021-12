Monarchie "Weihnachtself" und "Feliz Navidad": Williams Weihnachtshits

"Er ist sehr lustig, und ich schaue ihn jedes Jahr zu Weihnachten, er bringt mich immer noch zum Lachen", sagte der Queen-Enkel über den Film mit Comedystar Will Ferrell. Als Weihnachtslied gefalle ihm auch Mariah Carey, sagte William und meinte vermutlich den Song "All I Want For Christmas Is You". "Offensichtlich gibt es viele gute (Weihnachtslieder), aber ich wähle "Feliz Navidad", es ist etwas fröhlicher."