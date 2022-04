Monarchie Mehr Ruhe oder neuer Zoff? - Die Queen wird 96

Auch ihren Ehrentag will die Königin laut Nachrichtenagentur PA im kleinsten Kreis verbringen. Das allerdings ist nicht unüblich, denn öffentlich wird ihr Geburtstag traditionell erst Anfang Juni mit der "Trooping the Colour"-Parade gefeiert. In diesem Jahr ist die Parade Teil eines viertägigen Feierwochenendes mit Gottesdienst, Konzert vor dem Buckingham-Palast, großen Festtafeln und Partys im ganzen Land - zu Ehren des Platin-Jubiläums, das die Queen in diesem Jahr begeht. Die Vorbereitungen laufen seit langem auf Hochtouren, doch die große Frage bleibt: Wird "Her Majesty" selbst überhaupt dabei sein?