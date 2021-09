Monarchie Japanische Prinzessin Mako will angeblich bald heiraten

Doch als dann ihre Heiratspläne abrupt abgesagt wurden, ging Komuro in die USA, um dort Jura zu studieren. Im Mai dieses Jahres schloss er sein Studium dort ab und legte bald darauf in New York die Anwaltsprüfung ab. Durch die Vermählung mit einem Bürgerlichen wie ihm wird Japans Prinzessin Mako nach gegenwärtiger Gesetzeslage zur Privatperson. Das verlangt das kaiserliche Gesetz von den Frauen so.

Die Tochter von Kronprinz Akishino, dem jüngeren Bruder von Kaiser Naruhito (61), und seiner Frau Kiko wird wahrscheinlich beim Ausscheiden aus der kaiserlichen Familie auf die übliche finanzielle Mitgift verzichten, berichteten Medien am Mittwoch weiter. Demnach dürfte das junge Paar nach der geplanten Heirat in den USA leben.

