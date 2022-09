Monarchie Dänische Königin feiert 50. Thronjubiläum

Tausende Dänen und Touristen werden am Samstag erwartet, wenn die Monarchin am Mittag gemeinsam mit ihrer Familie vom Balkon ihres Palastes Amalienborg in Kopenhagen winkt. Anschließend fährt Margrethe II. in einer Kutsche an Schaulustigen und Fans vorbei zum Rathaus, wo sie sich erneut auf dem Balkon zeigt. Hier stand zuletzt Ende Juli der dänische Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard und ließ sich von einer riesigen Menschenmenge bejubeln. Bei der Feier der Königin dürfte es auf dem Rathausplatz ähnlich voll werden.