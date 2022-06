Molkerei Theo Müller will Landliebe und drei Werke übernehmen

Bei den Milchmengen, die dort verarbeitet werden, übernimmt Müller Milch die Verträge mit Landwirten, die nicht Mitglieder der Genossenschaft FrieslandCampina sind, wie es in der Mitteilung hieß. Bei den eigenen Mitgliedern wolle FrieslandCampina aber weiterhin die Milch auf den Höfen einsammeln und verarbeiten. Die Milch von Mitgliedern werde nur für eine Übergangszeit von gut einem Jahr weiterhin an die Molkerei in Köln geliefert, sagte Hans Stöcker, Aufsichtsratschef FrieslandCampina Germany, der dpa.

Stammgeschäft auf Heimatmarkt wird gestärkt

Nach einem Bericht der "Lebensmittel Zeitung" soll der deutsche Ableger der niederländischen Genossenschaft im vergangenen Jahr noch 960 Millionen Euro Umsatz erzielt haben. Etwa die Hälfte davon werde von Theo Müller übernommen. Der Umsatz sei seit Jahren rückläufig. Der Vorstoß der Niederländer in die deutsche Milchwirtschaft sei Mitte der 1990er Jahre erfolgt. Die Unternehmensgruppe Theo Müller kommt laut dem Medienbericht auf 7 Milliarden Euro Jahresumsatz. Ihr Wachstum resultiere schon länger vor allem aus ihrem Engagement in Großbritannien. Das deutsche Markengeschäft hat dem Bericht zufolge ein Volumen von etwa 1 Milliarde Euro. Mit der Akquisition bekomme das Stammgeschäft auf dem Heimatmarkt wieder deutlich mehr Gewicht.