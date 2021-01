Möglicherweise Glasstücke enthalten Edeka ruft Bio-Babybrei zurück

Hamburg/Berlin - Der Handelskonzern Edeka hat Artikel der Babynahrung „EDEKA Bio Heidelbeere in Birne nach dem 4. Monat“ zurückgerufen. Betroffen seien die Produkte im 190-Gramm-Glas mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 28.07.2022, teilte der Konzern am Donnerstag mit. „Es ist nicht auszuschließen, dass in einzelnen Gläsern des betreffenden MHD Glasstücke enthalten sein können.“ Vom Verzehr werde daher abgeraten.