Mögliche Startelf des VfB Stuttgart bei Holstein Kiel Ein Fall für Orel Mangala?

Matarazzo weiß, dass er in Kiel elf Spieler im Vollbesitz ihrer Kräfte benötigt – körperlich ebenso wie mental. Viel spricht daher dafür, dass in der Abwehr Routinier Holger Badstuber in die Startelf zurückkehrt und im Mittelfeld der junge Belgier Orel Mangala. Der Gegner flößt dem VfB-Coach einigen Respekt ein. Holstein Kiel sei eine „mutige und spielstarke Mannschaft, die hoch stört und viele Ballverluste provoziert“. Dennoch gilt: Alles andere als ein Sieg wäre für den VfB die nächste herbe Enttäuschung.