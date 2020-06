Mögliche Aufstellung des VfB Stuttgart Darf der Kapitän wieder in der Startelf ran?

Stuttgart - Der VfB Stuttgart muss weiter auf Daniel Didavi verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt auch für das Heimspiel des Zweitligisten an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen aus. Muskuläre Probleme und Kniebeschwerden verhindern den Einsatz des 30-Jährigen. „Ob er am Wochenende dabei sein kann, ist fraglich“, sagt der Trainer Pellegrino Matarazzo. Dann spielt zuletzt enttäuschende VfB in Nürnberg.