Modewoche in Mailand Armani vermisst in der digitalen Welt die Gefühle

Armani betonte, dass digitale Shows für ihn kein Ersatz für glückliche Momente am Laufsteg seien: "Das Digitale ist ein kaltes, schnelles und ablenkendes Medium", sagte er. "Ich zeige seit 1975 Mode am Laufsteg, natürlich vermisse ich das: die Konfrontation mit dem Publikum, den Applaus, den Jubel." Aber er wolle nicht in unnütze Nostalgie verfallen.