Moderebell Boris Palmer? Boris Palmer, der Unberechenbare

Der Anti-Styler

Diese Unkalkulierbarkeit lässt sich auch äußerlich festmachen. Es scheint, als schere sich Palmer nicht um Mode. Und doch deckt er mit seiner Garderobe alle Strömungen seiner Partei ab. Mal gibt er in leuchtenden Funktionsjacken, grasgrünen Oberhemden und mit Fahrradklammern an der Hose den Fundi, der bloß kein oberflächlicher Styler und Hipster sein möchte. Um nächstens im gut geschnittenen Einreiher in einer Talkshow zu parlieren und den Realos seiner Partei zu schmeicheln. Doch irgendwann muss sich jeder entscheiden – für oder gegen eine kompostierbare Funktionsjacke. Es gibt einen Unterschied zwischen Rebellion und Stillosigkeit. Rebellion ist okay. Aber Stillosigkeit als Konzept versteht niemand.