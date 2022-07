Moderatorin "Tagesschau" und #ZOL - Linda Zervakis wird 47

Podcast "Gute Deutsche"

Während Zervakis sich hier vor allem mit ernsten, politischen Themen auseinandersetzte, entwickelte sie in Zusammenarbeit mit Spotify den Podcast "Gute Deutsche", der sich mit kulturellen Themen beschäftigte: Mit verschiedenen prominenten Gästen, die wie Zervakis selbst einen Migrationshintergrund haben, sprach sie in drei Staffeln über ihr Leben und ihre Erfahrungen damit, zwei Kulturen im Herzen zu tragen und in Deutschland oft als "der Ausländer" - und gleichzeitig in Griechenland als "der Deutsche" wahrgenommen zu werden.