Moderatorin Barbara Schöneberger vermisst Flapsigkeit und Spontaneität

Die Entertainerin und Sängerin spielt ab 1. April in der neuen Show "LOL - Last One Laughing" (Amazon Prime). Dabei versuchen zehn Comedians, sich mit Gags untereinander zum Lachen zu bringen. Wer sich am besten unter Kontrolle hat, gewinnt. Die Show passe zur aktuellen Stimmung. "Nach meiner Erfahrung sehnen sich die Leute derzeit nach Unterhaltung, aber auch nach Ruhe und Harmonie", sagte Schöneberger.