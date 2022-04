Modell der Caritas Frischer Wohnraum ohne Flächenfraß

Über Mundpropaganda zu den Wohnungen

Bevor allerdings überhaupt Kontakt mit einem Eigentümer aufgenommen werden kann, müssen die Caritas-Leute natürlich wissen, wo Wohnraum brachliegt. Hier setze man auf Schlüsselpersonen in den Gemeinden, also Erzieherinnen, Stadträte oder Vereinsvorsitzende, die eine Menge Leute kennen und potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten auf das Programm hinweisen können, sagte Eichhorn-Wenz. „Gleichzeitig ist unsere Öffentlichkeitsarbeit vielschichtig“, ergänzte sie. Darüber hinaus zahle sich die klassische Mundpropaganda aus. Wer gute Erfahrungen mit dem Modell gemachte habe, erzähle es oftmals weiter, erklärte die Frau von der Caritas.

In den vergangenen Wochen hat sich das Potenzial gezeigt

Ellen Eichhorn-Wenz ist wie auch der Steinheimer Bürgermeister Thomas Winterhalter überzeugt davon, dass in dem Ansatz noch reichlich Potenzial schlummert. Das habe sich in den vergangenen Wochen gezeigt, als von privater Seite vielen Geflüchteten aus der Ukraine ein Dach über dem Kopf angeboten wurde. Inwieweit das Ganze tatsächlich vor Ort Früchte trägt, möchte die Stadt bis zum nächsten Haushaltsjahr abklopfen. „Aber ich glaube, jeder Wohnraum, der aus der Obdachlosigkeit wieder in die Selbstständigkeit hinein vermittelt wird, ist jeden Euro wert“, sagte Winterhalter.

Spitzenreiter rührt die Werbetrommel

Engagierte Kirche

Für das Projekt Türöffner hat die Caritas rund 60 Wohnungen im Landkreis Ludwigsburg angemietet, in denen rund 165 Personen leben. Die Immobilien befinden sich unter anderem in Marbach, Murr und Mundelsheim. Spitzenreiter ist aber Kornwestheim, wo gleich 14 leer stehenden Wohnungen akquiriert werden konnten. „Die Kirche ist dort total engagiert und wirbt für uns“, sagt Ellen Eichhorn-Wenz von der Caritas. Außerdem laufe in der Salamanderstadt viel über Mundpropaganda.

Unterstützung

erhält die Organisation für das Programm im Landkreis von Ludwigsburg, Freiberg, Murr, Ditzingen, Gerlingen und nun auch Steinheim. Die meisten Städte zahlen laut Eichhorn-Wenz eine Provision, wenn die Caritas einem Bürger aus der jeweiligen Kommune eine Wohnung vermittelt.