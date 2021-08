Model Naomi Campbell: Privatleben hat unter Karriere gelitten

Auf die Frage, was sie ihrer Ansicht nach für ihre Karriere geopfert hat, sagte die 51-Jährige dem Modeportal "The Cut" des "New York Magazine": "Ich würde sagen, das Opfer besteht wirklich darin, diesen Seelenverwandten zu finden, der dich versteht". Sie sei stark, aber auch sensibel, sagte Campbell weiter. "Ich weiß, dass ich in Beziehungen Kompromisse eingehen muss".