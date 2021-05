Modekonzern Neuer Hugo-Boss-Chef hat ehrgeizige Ziele

Am Ende der fünfjährigen Amtszeit von Daniel Grieder, die im Juni beginnt, solle das Unternehmen mit rund fünf Milliarden Euro mehr als doppelt so viel erlösen wie heute, berichtete das "Manager Magazin" am Freitag. "Es gibt keinen Grund, dass Hugo Boss weniger umsetzen kann als Tommy Hilfiger", wurde Grieder zitiert. Er war zuvor Hilfiger-Chef.