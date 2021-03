Modebranche Dolce und Gabbana: Epoche des "immer mehr" ist zu Ende

Dolce mutmaßte, dass die vergangenen Monate des eingeschränkten Lebens bei allen zu einer neuen Achtsamkeit führen könnte. "In der Wirtschaftswelt hat der eine oder andere möglicherweise mal darüber nachgedacht, dass es nicht immer nur noch weiter und noch höher geht." Gabbana ergänzte: "Wir haben mit großen Freuden konsumiert und noch mehr konsumiert und dabei an Qualität verloren, in allen Bereichen. Es ist vielleicht der richtige Moment zu zeigen, wie wichtig die Kreativität und die Traditionen des Handwerks in unserem Metier sind."