Mode Männermode: Sommer der sexy short Shorts?

Der britische "Guardian" sieht bei der Debatte über Männerbeine und einen kurzen Schritt auch die Frage berührt, inwieweit Männer sich aufreizend kleiden dürften. Schließlich seien männliche Körper und Sexualität in jüngster Zeit allzu oft nur als problematisch und als Belästigung diskutiert worden. Man denke etwa an "MeToo".

Doch der "Guardian" gab auch Entwarnung. Wenn es, wie Ventimiglia betonte, nicht um Zeigelust gehe, sondern einfach nur um Aktivität ("He’s not being sexy, he’s just doing things"), dann sei das doch ein Fortschritt. Mit den Beinen stehe man im Leben, starke Beine schützten vor Verletzungen und gäben Halt. Hübsche Beine seien in der langsam entspannteren Corona-Pandemie-Phase vielleicht auch Symbol dafür, dass man wieder aktiver und in Bewegung sein könne.

