Mode in der Corona-Krise Meine Jogginghose und ich

Stuttgart - Eltern zanken sich mit ihren Kindern, ob sie das angemessene Kleidungsstück für den Schulalltag ist und in mancher Beziehung steht sie für das Ende des gemeinsamen Sexuallebens. Kein anderes Kleidungsstück spaltet die Gesellschaft so sehr wie die Jogginghose. Sie wird gehasst und geliebt oder beides zugleich. Während Anhänger am 21. Januar den Tag der Jogginghose feiern, verhängen Gegner des bequemen Kleidungsstücks Verbote in Schulen und Cafés. Was macht dieses Stück Stoff so umstritten und lernen wir es gerade in der aktuellen Krise neu schätzen?