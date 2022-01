Mode Hugo Boss überwindet Corona-Delle

In den kommenden Wochen will Hugo Boss einen neuen Markenauftritt sowie eine große Marketingkampagne starten. Grieder hatte bei der Vorstellung eines Strategieprogramms angekündigt, die beiden Marken Boss und Hugo zu modernisieren und damit ein jüngeres Publikum anzusprechen. Detaillierte Zahlen will der Konzern am 10. März veröffentlichen.

