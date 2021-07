Mode Frankfurt Fashion Week eröffnet

Zugeschaltet ist auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die am Dienstag die Konferenz "The New European Bauhaus – Werkstatt der Zukunft" eröffnet. Einen Tag später wird in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen der "SDG Summit" präsentiert. "Es besteht wahnsinnig viel Handlungsbedarf in der Modebranche", hatte Tillmann schon vorab betont. Es sei Zeit, mehr Verantwortung zu übernehmen,