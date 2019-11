Mobilitätsdienste Die Deutsche Bahn hat Ärger mit dem Kartellamt

Das Bundeskartellamt will verschiedene Marktteilnehmer schriftlich und mündlich befragen. Die DB AG will kooperieren und betont, beim Onlinevertrieb gebe es neue Fragestellungen, bei denen bisher eine gefestigte Rechtspraxis fehle. Man wolle die Sachverhalte klären und die Vorwürfe ausräumen. Ein Sprecher des Kartellamts sagte, die Dauer des Verfahrens sei offen. Die Behörde kann anordnen, dass der Konzern künftig mehr Daten an Wettbewerber herausgeben und den Fremdvertrieb von Tickets erleichtern muss.

DB-Chef Lutz treibt die Digitalisierung voran

DB-Chef Richard Lutz will mit der neuen Dachstrategie „Starke Schiene“, die bis 2030 reicht, die Digitalisierung vorantreiben. Der DB Navigator soll als „Generalschlüssel“ für den gesamten Nahverkehr und persönlicher Reisebegleiter von Tür zu Tür etabliert und mit 35 Prozent Zuwachs führend in ganz Europa werden. Dazu sollen bis 2023 die digitalen Angebote aufgerüstet und die IT-Architektur mit einem Kraftakt modernisiert werden.

Künftig sollen Tickets und Angebote von immer mehr anderen Partnern buchbar sein, im ÖPNV wie im Regional- und Fernverkehr. Dafür muss man sich nur noch einmal mit einer „Bahn-ID“ anmelden. Auch andere Mobilitätsangebote wie Mieträder und Car-Sharing werden integriert. Im Fernverkehr sollen dann mehr als 80 Prozent der Tickets digital gebucht werden. Der Check-in per Smartphone soll zur Regel werden, die Kontrolle durch den Schaffner entfallen.

Der Navigator soll zudem Bahnkunden künftig mit digitalem Routing von daheim zum Bahnhof und an den Platz im Zug führen sowie durchgängige Reiseinfos in Echtzeit bieten, auch bei Störungen. So will die DB AG auch mächtigen Internetgiganten wie Google Paroli bieten, die ins Reisegeschäft drängen. Mit der Tochterfirma Mobimeo hat die DB bereits eine der führenden Softwarefirmen Europas für intelligente Mobilitätskonzepte unter ihrem Dach.

Mobimeo ist am mit Abstand wichtigsten digitalen Projekt des öffentlichen Personenverkehrs in Deutschland beteiligt: Mobility Inside. Damit soll eine einzige Plattform für durchgehende Planung und Buchung von Bahnen, Bussen und anderen Mobilitätsangeboten geschaffen werden. Motto: ein Ticket, eine Anmeldung – alle Angebote, E-Tickets für die gesamte Reisekette. Viele hundert Unternehmen und regionale Verkehrsverbünde mit eigenen Angeboten und IT-Systemen sollen dafür unter einen Hut gebracht werden.