Mobilität von Senioren E-Carsharing ermöglicht Seniorentaxi

Taxi-Unternehmen hatten laut Bartzsch keine Kapazitäten frei

Ursprünglich hatte die Gemeinde laut Bartzsch überlegt, mit einem Bürgerbus zu agieren, doch das Seniorentaxi mit dem deer-Wagen biete die Chance, erst einmal klein anzufangen. „Wir hatten auch bei Taxi-Unternehmen in Marbach und im Bottwartal nachgefragt, dort gab es jedoch keine Kapazitäten für solche Fahrten“, erklärt Torsten Bartzsch. Die Sozialstiftung hätte die höheren Preise für ein Taxi mitgetragen, aber die jetzige Lösung biete neben den finanziellen auch ökologische Vorteile.

Der E-Carsharing-Anbieter eröffnete im Januar sechs neue Stationen

Erfreut über die soziale Dimension des E-Carsharings in Murr äußert sich Andree Stimmer, Marketingleiter der Energie Calw. „Es ist meines Wissens das erste Mal, dass wir in einem solchen Projekt eingebunden sind.“ Stimmer weiß von Komplettnutzungen einzelner deer-Wagen etwa durch die Diakoniestation in Calw. „Es ist begrüßenswert, wenn wir in den Orten Mobilität ermöglichen.“ Dies sei ja auch die Geschäftsidee, mit der man derzeit erfolgreich expandiere. So habe deer erst im Januar sechs neue Ladestationen in Baden-Württemberg eröffnet. Insgesamt unterhalte die EnCW-Tochter rund 200 Wagen an 150 Standorten.

Das Unternehmen kann Standorte mit Wagen nachrüsten

Das Vorgehen der Sozialstiftung Murr, einzelne Zeitfenster in der Woche für das Seniorentaxi zu reservieren, nennt Andree Stimmer „Anker-Miete“. In einem solchen Fall könnten andere Kunden den deer-Wagen nicht nutzen. Das sei aber nicht weiter problematisch, denn das Unternehmen könne bei weiterem Bedarf seine Standorte mit zusätzlichen Wagen ausrüsten: „Wir sind da auf jeden Fall gesprächsbereit.“

Auch Einfachfahrten sind in dem Konzept möglich

Ein Vorteil des deer-Konzepts besteht in der Möglichkeit, eine einfache Fahrt ohne Rückfahrt anzutreten. Notfalls bringen die Mitarbeiter nachts auch einen benötigten Wagen zum Standort. Einfachfahrten sind auch mit dem Seniorentaxi möglich. Wenn etwa ein Arzttermin dauert, können die Dienstagfahrerin Ramona Kulhanek und ihr donnerstags tätiger Kollege Martin Blank in der Zwischenzeit weiterfahren. Oder aber gar nicht erst zum Patienten zurückfahren, wenn der jemanden hat, der ihn abholt.

Eine Begleitperson darf kostenlos mitfahren

Kostenlos mitfahren darf übrigens immer eine Begleitperson. Und nicht nur für Senioren, sondern auch für Verletzte oder Gehbehinderte möchte die Murrer Sozialstiftung die Mobilität verbessern. Ramona Kulhanek hofft, dass noch weitere Ehrenamtliche solche Seniorenfahrten übernehmen. „Es wäre schön, wenn wir in Murr das Angebot langfristig ausbauen könnten.“