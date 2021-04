Mobilität Tesla: Entschuldigung nach Protest auf Automesse in China

Derart unter Druck entschuldigte sich das Unternehmen am Dienstagabend und versprach, "aktiv auf die Meinungen, Vorschläge und die Kritik unserer Kunden, Internetnutzer und Freunde in den Medien" hören zu wollen. Tesla wolle "mit einer aufrechten Haltung nach Lösungen suchen". Das Unternehmen, das in Shanghai eine Fabrik gebaut hat, erlebt einen rasanten Absatz in China. 2020 verkaufte Tesla 140.000 "Model 3" - rund ein Achtel aller verkauften E-Autos in China.