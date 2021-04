Mobile Impfaktion in Marbach Große Dankbarkeit für den kleinen Pieks

Marbach - Franz Schnalke ist der erste, der an diesem Morgen um 9.30 Uhr in der Marbacher Stadthalle Platz nimmt. „Ich habe alles auf mich zukommen lassen“, sagt der 87-Jährige, der unter den 194 Angemeldeten ab Jahrgang 1942 ist, die an diesem Freitag gegen Covid-19 geimpft werden. Bei ihm ist Nicole Kurz, Freundin des Sohnes. „Wir sind so dankbar, dass uns die Nachbarschaftshilfe zu diesem Termin verholfen hat“, sagt sie nach vielen vergeblichen Telefonaten.