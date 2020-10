«Mobile Arbeit Gesetz» SPD weist Kritik an Homeoffice-Gesetz zurück

Unterstützung erfährt Heil bei seinen Plänen derweil bei seiner Partei-Kollegin und Umweltministerin Svenja Schulze. "Ein Recht auf mobiles Arbeiten stärkt die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ist zugleich gut für die Umwelt", sagte Schulze am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben in der Corona-Krise gelernt, dass mobiles Arbeiten in vielen Bereichen funktionieren kann. Es hilft dabei, Staus und Pendelverkehre abzubauen."