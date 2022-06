Miyazaki in Japan Hier sind handgeschriebene Briefe in – und Tinder out

Briefeschreiben dauere länger als das Verfassen einer Nachricht auf einer Online-Plattform oder in einer App, erklärte Miyata. Dies inspiriere dazu, „sich die Person, mit der man kommuniziert, vorzustellen“. Bei dieser Art der Partnersuche gehe es also weniger um die Schreibkunst als darum, „dass man jedes einzelne Schriftzeichen ehrlich und mit Sorgfalt setzt und dabei fest an die Person denkt, an die man schreibt“.