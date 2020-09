Mitwirkung auch am Drehbuch Madonna führt Regie bei Biopic-Film über ihr Leben

Mit Hits wie "Like a Prayer", "Material Girl" oder "Like a Virgin" feierte sie als Sängerin Welterfolge. In Filmen wie "Susan … verzweifelt gesucht" und "Evita" stand die sechsfache Mutter als Schauspielerin vor der Kamera. Sie führte auch schon Regie, etwa bei der Beziehungskomödie "Filth and Wisdom" und dem Liebesdrama "W.E.".