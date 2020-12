Mitten in Marbach Lichterzauber statt Weihnachtsmarkt

Gesagt, getan. Einige Mitgliedsfirmen haben die Aktion unterstützt, der städtische Bauhof hat fleißig gewerkelt, und so ist der kleine Wald aus 20 Naturtannen mit stimmungsvoller Beleuchtung entstanden. „Das ging alles schön Hand in Hand“, freut sich Monika Schreiber. Eingerahmt wird das Ganze durch den großen Weihnachtsbaum der Stadt Marbach zwischen den Rathäusern. So gibt es Weihnachtliches am unteren und am oberen Ende der Fußgängerzone. Und dazwischen? Da glänzen die Einzelhändler und Gastronomen mit ihrer weihnachtlichen Dekoration. Unter anderem zieren kleine Lichterhäuser, die über das Stadtmarketing bestellt werden konnten, die Schaufenster. „Wir wollen ein Zeichen der Gemeinschaft setzen“, erklärt die City-Managerin Heike Büttner. Denn: „Viele Mitglieder machen schöne Sachen – vom Lieferservice bis zum Glühwein to go.“