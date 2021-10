Mittelstand Ökonomin: Materialmangel nimmt Konjunkturerholung Schwung

Schwierigkeiten gibt es nicht nur bei Mikroprozessoren. Auch Stahl, Aluminium, Kupfer, andere Metalle, Kunststoffe und Verpackungsmaterialien sowie Holz für die Bau- und Möbelindustrie sind knapp. Viele Unternehmen hatten in der Corona-Krise ihre Kapazitäten zurückgefahren und können nicht so schnell auf die wieder anspringende Nachfrage reagieren. Hinzu kommen Staus an Häfen und Handelskonflikte.