Mittelstand Bäcker und Brauer ächzen unter steigenden Energiekosten

Er appellierte daher an die Handelskonzerne, höhere Preise für Bier an die Kunden weiterzugeben. "Die Kostensteigerungen sind so dramatisch, dass sie irgendwann zumindest teilweise auf den Preis umgelegt werden müssen", sagte Eichele. "Jetzt müssen die marktbeherrschenden Handelskonzerne Verantwortung übernehmen." Das wäre ein wichtiges Signal für die Branche, um das Überleben der Brauereien in der Krise zu sichern, so Eichele.