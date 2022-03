Mittelmeerinsel Korsika: Erneut Ausschreitungen bei nationalistischer Demo

Protestierende warfen Molotow-Cocktails und setzten ein Verwaltungsgebäude teils in Brand, wie die örtlichen Behörden am Sonntagabend mitteilten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Videos zeigten auch Angriffe auf das Gebäude der Präfektur in Bastia. Die Präfektur sprach von "extremer Gewalt" und Angriffen auf Sicherheitskräfte. Sie riet Anwohnern im Stadtzentrum, ihre Häuser nicht zu verlassen.