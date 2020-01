Mittagessen im Kreis Ludwigsburg Einige Kitas verzichten auf Schweinefleisch

Der Trend geht zu vielfältigen Gerichten

Schweinefleisch gibt es auch in den Kindergärten von Marbach

nicht. „Das Thema Essen ist an Kindergärten mit vielen Emotionen verbunden“, berichtet die Fachberaterin der Stadt, Elke Vogelsang-Haase. Es gebe heutzutage mehr Allergien und Unverträglichkeiten, außerdem setzten viele Eltern auf eine rein vegetarische Ernährung, während wiederum muslimische Familien Schweinefleisch mieden. „Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass alle Kinder möglichst das gleiche Essen haben müssen.“ Auch wegen möglicher Allergien setze man bei den städtischen Kitas auf eine Vielfalt unter den Anbietern: Die Mensa beliefere die Kita Sonnenschein, während die Älteren in den Kindergärten Pusteblume, Ahorn und Südstern von einem Bio-Caterer aus Stuttgart versorgt würden. Frisch aus Marbach von Winkler’s Menü stamme das Essen für den Kindergarten Kunterbunt.

In städtischen Kitas in Ditzingen

wird schon seit Jahren kein Schwein mehr aufgetischt, wie der Sprecher Jens Schmukal mitteilt. Kinder, die kein Fleisch essen wollen, bekämen ein vegetarisches Essen. Auch auf Kinder mit Intoleranzen oder Allergien werde Rücksicht genommen. „Die Eltern können das bei der Anmeldung angeben“, sagt Schmukal.

Die Ernährung an Kindergärten dürfe man nicht auf die Frage verengen, ob es speziell für muslimische Kinder kein Schweinefleisch mehr geben dürfe, findet der Bürgermeister von Murr,

Torsten Bartzsch. „Das Thema ist nur ein Baustein von vielen – wegen der Allergien und Unverträglichkeiten müssen die Erzieherinnen Buch führen und die richtige Kost gewährleisten.“ Das sei heute Standard.

Kitas und Träger entscheiden selbst über Speisepläne

Generell sei Schweinefleisch auf dem Rückzug in Kitas, sagt Rolf Hoppe vom Verband Deutscher Schul- und Kitacaterer. „Für den Preis von drei bis vier Euro kann man kein Fleisch aus guter Tierhaltung bekommen.“ Sein Verband setze sich für regionale Lebensmittel und Transparenz bei der Herstellung ein. „Vermehrt wollen Eltern vegetarisches Essen für ihre Kinder – das ist definitiv der Trend.“

Keine Vorgaben in Sachen Schweinefleisch an Kitas macht das Land. Die Speisepläne seien Sache der Kitas und deren Träger, betont Isabel Kling, Pressesprecherin des Landwirtschaftsministeriums.

Fragen zum Essen sollten zwischen Kita-Leitung und Elternbeirat so geregelt werden, dass es nicht zu diskriminierenden, aber trotzdem noch wohlschmeckenden Speisen kommt, teilt Kristina Fabijancic-Müller, Sprecherin des Gemeindetages, mit. Meistens gebe es in den Kitas ein vegetarisches und ein Gericht mit Fleisch – so könnte man das Thema Schweinefleisch einfach klären.