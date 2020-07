Mitsingkonzert in Benningen Heiß auf Musik nach der Coronapause

Benningen - Sechs Meter Distanz zur Sängergemeinschaft gegenüber – und der Abend kann starten. Auf der Bühne steht Chorleiterin Tanja Böhler am Mikrofon und trillert wie eine Nachtigall das Lied „Lachend kommt der Sommer über das Feld“. Charmant leitet die Vorsängerin den Chor an, in dem knapp 30 Gesangvereins-Mitglieder kräftig unterstützt werden von weiteren gut 50 stimmgewaltigen Bürgern, die sich ebenfalls für das Event angemeldet haben. „Und damit sind wir ausgebucht“, strahlt die Erste Vorsitzende Sabine Correia, die glücklich ist am Samstagabend über diese erste Veranstaltung 2020 vor der Gemeindehalle. „Und weil wir nicht wissen, ob das dieses Jahr noch einmal gelingt“, wird das Mitsingkonzert gleich dafür genutzt, acht Mitglieder für ihre mehrjährige Mitgliedschaft zu ehren. Ganz vorn dabei: Ingrid Erb, die auf stolze 60 Jahre im Verein zurückblickt. Werner Blumhardt wird für 70 Jahre ausgezeichnet, ist aber nicht anwesend.