Mitmach-Garten Erdmannhausen Gemeinsam gärtnern hinter der alten Turnhalle

Den perfekten Start in die Gartensaison stellt man sich irgendwie anders vor: Am Samstag gab’s Schnee statt Sonnenschein. Aber nur die Harten kommen in den Garten, wie es so schön heißt. Und das waren bei der Einweihung des neuen Erdmannhäuser Mitmach-Gartens angesichts der Witterung eine ganze Menge.