Mitgliederzuwächse in Tennisclubs Kreisvereine sind Teil des kleinen Booms

Projekt „From Zero to Hero“ bringt viele Neueinsteiger.

Zu den Hochzeiten des sogenannten Becker-Booms habe der TCO mal rund 350 Mitgliedergehabt. Dass es nun wieder aufwärts gehe, dafür sieht Rumler zwei Gründe: „Zum einen sind viele Jugendliche dazugekommen, da ist Tennis wieder im Kommen. Und zum anderen hat uns das Projekt ,From Zero to Hero’ viele Neueinsteiger gebracht.“ Hierbei werden erwachsene Anfänger in einer Art Intensiv-Crashkurs an den Sport herangeführt. „Wir können den Andrang hier kaum bewältigen. Und in der Regel ist das auch eine sehr nachhaltige Entwicklung, diese Neueinsteiger bleiben meist auf Dauer dabei. So werden wir nächstes Jahr mal wieder für die Hobbyrunde melden. Die Spieler dazu rekrutieren sich überwiegend aus diesem Projekt“, so Rumler.