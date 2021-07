Mitgliederversammlung beim VfB Stuttgart Große Mehrheit – Claus Vogt bleibt für weitere vier Jahre Präsident

Stuttgart - Auch Grabenkämpfe und Stimmungsmache hinter den Kulissen haben die Wiederwahl von Claus Vogt als Präsident des VfB Stuttgart nicht verhindern können. Am Ende einer Mitgliederversammlung, bei der die Verantwortlichen am Sonntag nach heftigen Auseinandersetzungen in der jüngeren Vergangenheit auffällig um Harmonie bemüht waren, wurde der 51 Jahre alte Unternehmer aus dem schwäbischen Waldenbuch mit sehr großer Mehrheit für eine zweite Amtsperiode an der Spitze des Fußball-Bundesligisten wiedergewählt.