Mitarbeiter-Warnstreik beim SWR Welche Auswirkungen hat der Streik auf das Programm?

Der SWR teilte in seinem Statement mit, man sei „verwundert über die Streikaktion am Anfang der Tarifverhandlungen, bevor der SWR überhaupt ein Angebot gemacht hat“. Dessen ungeachtet sei der SWR an einer guten Unternehmenskultur und einem fairen Miteinander interessiert. Dazu gehöre auch eine angemessene Bezahlung. Der Sender betonte auch: „Allerdings sind unsere finanziellen Möglichkeiten begrenzt.“ Am Donnerstag (7. Juli) werde man mit Gewerkschaften weiter verhandeln.