Mitarbeiter der Lederfabrik Gmelich in Quarantäne Behörde und Unternehmen kritisieren sich gegenseitig

Zumindest telefonisch sei dies bis auf wenige Ausnahmen passiert, betont jedoch der Pressesprecher des Landratsamts Ludwigsburg, Andreas Fritz, auf Nachfrage: „Bis Dienstagnachmittag wurden zudem alle Kontaktpersonen imEDV-Verfahren erfasst und der Kommune übermittelt.“ Die Gemeinden und Städte könnten damit die Quarantäne-Bescheide auf den Weg schicken. Die Verzögerung habe daran gelegen, so Fritz, dass die letztendliche Übermittlung einer am Wochenende vom Unternehmen angeforderten Mitarbeiter-Liste erst am Montag gegen 14.30 Uhr erfolgte – woraufhin diese auch prompt bearbeitet worden sei. „Wenn auch seitens der Firma alles entsprechend der Absprachen gelaufen wäre, wären die thematisierten Probleme nicht aufgetreten“, kritisiert Fritz. Ein Vorwurf, den Volker Nagel zurückweist. Er habe erstmalig am Samstag um 16.18 Uhr eine Liste an das Landratsamt versendet. Die E-Mail sei jedoch vom Server abgelehnt worden, weshalb er die Liste am Sonntag gegen 14.48 Uhr erneut in PDF-Form übermittelt habe. Lediglich bei Einzelpersonen habe es Unklarheiten bezüglich der Telefonnummern gegeben, so Nagel. In diesem Punkt sind sich das Landratsamt und der Geschäftsführer Volker Nagel dann einig.