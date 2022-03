Mit Sasa Kalajdzic und Omar Marmoush Hier werden die WM-Playoffs mit VfB-Beteiligung übertragen

Nach dem dramatischen 3:2-Heimerfolg gegen den FC Augsburg geht es für den VfB Stuttgart am 2. April (15.30 Uhr/Liveticker) bei Arminia Bielefeld wieder um Punkte in der Fußball-Bundesliga. Doch davor steht eine Länderspielpause auf dem Programm. Drei VfB-Profis hoffen dabei noch auf die Qualifikation für die WM, die vom 21. November bis 18. Dezember 2022 in Katar ausgetragen wird.