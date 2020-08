Mit Rad und Bus von Backnang nach Marbach Ein ganzer Bus für mich alleine

Ich schaue auf die Uhr und bin überrascht, wie schnell die Zeit vergangen ist. Es ist 10.45 Uhr, und ich erreiche den Busbahnhof am S-Bahnhof. Ich treffe auf Andreas Schönhals, einen sehr freundlichen Busfahrer, der den Berg- und Talbus an diesem Tag betreut. Er schnallt mein E-Bike auf den Anhänger – wenig später starten wir, und ich finde es genial, dass ich den ganzen Bus mit einem Spottpreis von 2,60 Euro für Mann und Rad für mich alleine habe. „Heute ist es heiß, da fährt wohl niemand Rad“, vermutet Schönhals, der auch schon mal 15 Fahrräder gleichzeitig auf dem Hänger unterbringen muss. „Ich bin dann froh, wenn die Leute mithelfen.“ Allerdings sei das die Ausnahme – das touristische Angebot des Busses, der an den Wochenenden zwischen Backnang und Prevorst hin und her pendelt, sei noch viel zu wenig bekannt. „Vielleicht fahren die Leute auch lieber mit dem E-Bike dort hoch, als den Bus zu nehmen“, vermutet Schönhals, der beobachtet hat, dass sonntags mehr Fahrgäste im Bus sind als samstags. Die Gemeinde Oberstenfeld beabsichtigt, die Buslinie wochentags auszubauen, damit Berufstätige in Backnang besser zu einem S-Bahnhof kommen.

Ich vermute, dass der Berg- und Talbus an Beliebtheit gewinnt, wenn irgendwann der geplante Biergarten der Burg Lichtenberg in Betrieb geht. Wir erreichen die Burg nach etwa 20-minütiger Fahrzeit gegen 11.20 Uhr. Ich verabschiede mich vom Busfahrer und ein Freund stößt dazu, der von Erdmannhausen aus mit dem Rad durch das Otterbachtal und den Wald zur Burg hochgekraxelt war.

Ab hier dürfte für viele Radtouristen Neuland beginnen. Das Radnetz erstreckt sich weit in den Schwäbisch-Fränkischen Wald hinein, man hat viele Möglichkeiten. Wir fahren in Richtung Altersberg, und die kleine Straße durch den Wald in Richtung Oppenweiler entpuppt sich als kaum befahrene Radlerautobahn mit breitem Asphalt. Wir treffen ein Pärchen aus dem Westerwald, das bei Andrea Berg im Sonnenhof in Kleinaspach Urlaub macht, weil dort abends getanzt werden kann.

Irgendwann düsen wir bergab nach Kleinaspach, das Gefälle ist so stark, dass ich mit 57 Stundenkilometern auf dem Tacho einen neuen Rekord verzeichne. Ein Getränk im Biergarten des Hotels Sonnenhof, dann geht es zurück über Rielingshausen nach Erdmannhausen. Es ist 14 Uhr, und die Tour war wirklich schön. Wenn ich aus Stuttgart wäre, könnte ich mit dem Berg- und Talbus vom Sonnenhof aus prima um 14.22 Uhr zurück an den Backnanger S-Bahnhof gelangen. Fazit: Der Berg- und Talbus ist für eine E-Bike-Tour eine nette Abwechslung, und er ist ein gutes Sprungbrett für eine vertiefende Radtour durchs Hinterland.