Mit Kreide Gedanken auf die Straße schreiben Aktion soll Frieden auf den Weg bringen

Die Aktion Friedenszeichen passt zur Schillerstadt, findet Bürkert-Engel. Sie ist geprägt vom Marbacher Geist, mit Worten zu arbeiten. Am Donnerstag und Freitag erden in Benningen und in den Marbacher Stadtteilen sowie in der Kernstadt Straßenkreiden ausliegen. Mit ihnen können Menschen ihre Ideen und Gedanken zum Frieden mit Worten und in Bildern auf die Gehwege und Plätze schreiben und malen. „Straßenkreide ist bunt, auffallend und verursacht keine Sachbeschädigung, also fröhlich geschrieben“, fordert das Damen-Trio auf. Worte können Welten öffnen und bewegen. Und die Aktion ist dazuhin Corona-konform, denn geschrieben oder gemalt wird nicht in der Gruppe und gleichzeitig, sondern nacheinander, so wie es für die Menschen passt. Texte und Bilder können andere Menschen dann zur Kreativität motivieren und inspirieren, sodass Verbindung entstehen kann. „Wir hoffen, dass wir durch diese Aktion alle Generationen erreichen können, aber auch Menschen mit unterschiedlichen Konfessionen und Kulturen, betont Barbara Bürkert-Engel. „Wir wollen viele aktivieren und den Frieden sinnbildlich auf den Weg bringen. Frieden ist ein weltweites Thema, für uns hier und vor allem für die Menschen, die in Kriegsgebieten leben oder fliehen müssen. Frieden braucht Menschen, die sich zusammentun und miteinander nachdenken, was Friede ist und was ihn fördert, welche Friedensbilder wir in uns haben und welche Lieder wir von ihm singen . . .“