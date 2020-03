Mit Jauch und Gottschalk RTL startet tägliche „Quarantäne-WG“

Köln - Der Privatsender RTL präsentiert ab Montag täglich live um 20.15 Uhr die „Quarantäne-WG“ mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher. „Not macht erfinderisch - Corona auch“, erklärte der Sender am Sonntag in Köln. Per Video-Chat tauschten sich die drei über die aktuelle Situation aus, zudem gibt es Überraschungsgäste. Die Zuschauer können unter dem Hashtag #QuarantäneWG Fragen in den sozialen Medien stellen.