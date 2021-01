Mit Gal Gadot Spionage-Thriller "Heart of Stone" landet bei Netflix

Gadot ist seit Dezember in "Wonder Woman 1984" zu sehen. Ein dritter Teil der Serie um Superheldin Diana Prince (Gadot) unter der Regie von Patty Jenkins sei bereits geplant, teilte das Studio Warner Bros. kürzlich mit. Gadot hat einen vollen Drehplan. In den letzten Monaten sagte sie auch Rollen für Projekte wie "Cleopatra", "Justice League Part Two" und das Drama "Irena Sendler" um eine polnischen Widerstandskämpferin zu.