Mit Fermentieren haltbar machen Erst schnibbeln, dann blubbern – und dann ist es haltbar

Doch zuerst darf sich jeder ein Bild davon machen, wie fermentiertes Gemüse schmeckt. Ralph Eisenschmid hat Kostproben mitgebracht: eine mildere und eine heftigere Mischung, wie er sagt. Mild und heftig bezieht sich in diesem Fall auf die Würzung des Einmachguts. Während im „milden Glas“ das Gemüse in einer braven Wasser-Salz-Zucker-Essig-Lake schwimmt, ist diese bei der heftigen Version noch mit Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer und Co. versetzt. „Das ist generell und speziell nach dem Fermentieren nicht Jedermanns Geschmack“, warnt Ralph Eisenschmid. „Die einen lieben es, die anderen nicht.“ Die Workshop-Teilnehmer aber jedenfalls mögen beide Mischungen und holen sich beim Probieren schon erste Anregungen. Dann geht das lustige Geschnibbel los. An mehreren Tischen wird das bunte Gemüse in mehr oder weniger mundgerechte Stücke gebracht – je nach persönlicher Vorliebe. So werden an dem einen Tisch Kraut gehobelt und Rote Beete gestiftelt, am anderen Tisch Paprika ausgehöhlt und Karotten geschnitzt, an einem weiteren Gurken geschnitten und Brokkoli-Röschen gezupft. Wer so weit ist, darf mit seinen noch leeren Gläschen zu Ralph Eisenschmid zur Küchenzeile im Raum kommen. Der Fermentier-Profi hat dort schon mal einen großen Eimer Lake zusammengemixt – aus Wasser, Essig, Salz und Zucker. Diese Mischung macht’s, dass das Gemüse nachher zum einen gut schmeckt und zum anderen auch haltbar wird. „Letztlich wollen wir ja, dass sich die richtigen Bakterien im Glas vermehren“, so Eisenschmid. „So haben die Milchsäurebakterien die besten Chancen.“