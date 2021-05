Mit deutschem Pass ins DFB-Trikot Diese Nationalspieler wurden eingebürgert

Sosas Entscheidung ist rein geschäftsmäßig

Nur für die A-Mannschaft ist Sosa bislang nicht nominiert worden – sehr zu dessen Unmut. Nun also die deutsche Staatsbürgerschaft (Sosas Mutter wurde in Berlin geboren) und der Wechsel zum DFB. Für den in Zagreb geborenen Sosa eine „rein geschäftsmäßige und keine emotionale Entscheidung“, wie er in einem Interview in seiner kroatischen Heimat bekannte. Sein Herz gehöre weiter dem Balkanstaat.