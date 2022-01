Mit der Radbande kam die 180-Grad-Wende „Diese Leute haben mir das Leben gerettet“

„Heutzutage kann es gar nicht hart genug sein“

Bald schon hatte er sich dann auch im Fahren steiler Abschnitte versucht. Mit diversen Radbanditen unternahm er sogar Kurzurlaube in die Alpen und lernte deren Pässe mit dem Rennrad zu bezwingen, „obwohl ich das Prinzip anfangs überhaupt nicht verstanden habe“, wie Bülent Caliskan schmunzelnd hinzufügt. Auch war er im August 2021 mit von der Partie, als es galt, von Murr aus in die Toskana zu radeln, um bei einem Gedenktag in Sant’Anna di Stazzema dabei zu sein.

Lesen Sie auch die Reportage zur Gedenkfahrt: „Mit der Radbande von Murr ans Meer“

Der sportliche Wandel ließ nicht lange auf sich warten: „Heutzutage kann es gar nicht hart genug sein“, sagt der aktive Rennradler, der inzwischen vier Räder in seinem Büro stehen hat, darunter ein Gravel-Bike und auch eines zum Bahnradfahren. Außerdem weist die Garderoben-Wand eine ganze Palette an Radklamotten auf – um für jedes Wetter gewappnet zu sein. „Da kann ich auch mal spontan aufs Rad steigen“, sagt Caliskan, der sich zudem an einer für ihn neuen Ernährungsform orientiert.

Das nächste Ziel ist die Teilnahme an Wettbewerben

Denn die Murrer Radbande hat sich die gesunde und tierfreie Ernährung ebenfalls auf die Fahnen geschrieben. „Für mich bedeutet das: kaum Softgetränke mehr, wenig Zucker und Schokolade, weniger tierische Kost.“ Dass die Coronapandemie vereitelt habe, an diversen Wettbewerben teilnehmen zu können, das ärgert den Radler dann aber doch. „Immerhin bin ich beim ,Tannheimer‘ mitgefahren, wenn auch nur privat mit ein paar Radbanditen“, sagt er grinsend und hofft nun darauf, dass er bald zur 24-Stunden-Deutschlandfahrt antreten kann. Bis dahin trainiert er im Winter verbissen auf dem Holzbahnoval in Niefern-Öschelbronn.

Hier gibt es mehr Infos zur Radbande

Lesen Sie auch: „Die Radbande setzt ein Zeichen für mehr Respekt“