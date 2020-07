Mit den Bottwartal-Alpakas in Gronau unterwegs Flauschige Vierbeiner mit eigenem Kopf

Oberstenfeld-Gronau - Alpakas sind wahre Herzensbrecher. Gegen den Charme von Bob, Ed, Felix, Jeff und Mato kann sich wohl keiner wehren, der einmal an ihrer Weide in Gronau stand. Ein Blick in ihre Knopfaugen und ein Griff in die flauschige Wolle reichen dafür aus. Doch plötzlich dreht Felix fast schon empört den Kopf zur Seite. „Nicht die Frisur zerwuscheln“, erklärt Besitzer Marcus Deuring mit einem Lachen: „Alpakas wollen nicht am Kopf angefasst werden.“ Also gut, dann gibt es eben eine Streicheleinheit am erst kürzlich geschorenen Rücken. Die Wolle ist passend zum wärmer werdenden Wetter im Mai gefallen. Jetzt warten insgesamt 13,5 Kilogramm im Haus der Familie in Tüten darauf, zu wattig-weichen Socken, Schals, Mützen und Co. zu werden. Aus dem Keratin werden Seifen gewonnen. Mit den Produkten geht es dann – sobald möglich – auf Märkte in der Region.