Mit dem Rad unterwegs Immer mehr setzen auf Elektroantrieb

Wer in der Zweiradscheune in Mundelsheim ein „normales“ Fahrrad ohne Elektroantrieb haben möchte, muss es bestellen. „Das liegt an der geringen Verkaufsfläche von nur 70 Quadratmeter und der geringen Nachfrage“, so Gerhard Armbruster. Außerdem seien die Elektroräder umsatzstärker als normale Räder, und die Hersteller hätten ihr Portfolio entsprechend aufgestellt. „Das ist ungefähr im Verhältnis 75:25“, sagt er. Heißt: 75 Prozent Elektrofahrräder, 25 Prozent die mit Muskelkraft betriebenen. Normale Fahrräder würden im Reparaturbereich immer noch einen großen Anteil ausmachen, seien aber sonst eher etwas für Sportler, die spezielle Räder wollten. „Das klassische Trekkingrad ist nicht mehr gefragt.“ Stichwort Reparatur: Was passiert mit dem Rad, wenn der Akku nach einigen Jahren am Ende ist? Lassen die Kunden den dann ersetzen oder wollen sie gleich ein ganz neues Rad? Darauf gebe es keine pauschale Antwort, sagen die drei Händler unisono. Das sei so verschieden wie die Menschen selbst. Alexander Wehinger meint aber, wer ein E-Fahrrad habe, sei generell umweltbewusst. Manche ließen den Akku auch einfach reparieren, das sei bei einigen möglich. Und Daniel Renz betont, wer noch mehr auf die Umwelt achte, setze auf „Biobikes“ – sprich: Normale Räder, die mit Muskelkraft betrieben werden.